E' il momento del verdetto. Dopo il salvataggio di Simone e Alberto, lo scontro finale vede opposti Luigi e Aida. Barbara d'Urso chiede agli altri concorrenti di schierarsi platealmente. A parte Angelo, Mariana e Alessia che parteggiano per Aida, tutti gli altri dichiarano di preferire l'imprenditore campano. Il televoto vede perdente la concorrente spagnola, eliminata con il 51% dei voti. Aida varca la Porta Rossa nella freddezza generale, mentre Luigi festeggia.



Una volta in studio, la caliente spagnola ha modo di chiarirsi con Cristiano Malgioglio, con il quale si era beccata più volte nel corso delle puntate precedenti. L'opinionista le chiede perfino di far parte del video del suo nuovo singolo.