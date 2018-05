8 maggio 2018 12:39 "Grande Fratello 15": Aida eliminata, Danilo, Simone e Mariana in nomination La Nizar abbandona la Casa mentre Luigi, Alberto e Simone sono salvi

Nella Casa del Grande Fratello 15 è andata in scena l'eliminazione di Aida. Nella quarta puntata del reality condotto da Barbara d'Urso, la Nizar è stata protagonista di un incontro con Marco Ferri ma ha dovuto abbandonare il gioco. Salvi Luigi, Simone e Alberto. Rodrigo Alves, il Ken Umano, famoso per essersi sottoposto a oltre 60 operazioni chirurgiche, si aggrega al gruppo. Ma lo farà solo a tempo. Danilo, Mariana e Simone vanno al televoto.

BAYE TORNA NELLA CASA PER UN SALUTO - La puntata inizia con il rientro nella Casa del Gf di Baye Dame, che nella terza diretta era stato squalificato dopo l'aggressione verbale ad Aida. Il giovane di origini senegalesi saluta il gruppo ma ignora la stessa Aida. "Mi dispiace per come vi ho lasciato, sapete quanto vi voglio bene. Fuori di qua è stata dura, ma io sono forte e mi rialzo" è il suo esordio. "Voi siete il mio Grande Fratello! Grazie per questo viaggio, è durato poco ma è stato intenso. Purtroppo però, chi sbaglia, paga" aggiunge Baye. La d'Urso però interviene seccata: "La prima cosa che avresti dovuto fare era chiedere scusa ad Aida" dice la conduttrice dispiaciuta. Baye poi abbraccia Aida, ma quasi forzatamente e poi lascia di nuovo il reality.



IL "QUADRILATERO" PERICOLOSO - Patrizia, eliminata anche lei nella terza puntata, ritorna nella Casa per un acceso confronto: è quello con Mariana, che dopo la sua uscita, ha avuto parole poco carine nei suoi confronti. E poi c'è Luigi, ex fidanzato di Nina Moric, con cui Patrizia aveva un feeling particolare prima di uscire e con cui Mariana ha parlato spesso negli ultimi giorni. "Tu sei una persona schifosa" dice Patrizia a Mariana. "Mi hai nominato e hai fatto ricadere la colpa su altri. Hai manipolato tutti, da Aida a Luigi. Provo disgusto per te, mi hai fatto pensare male di Alessia, di Veronica. Mi hai dato della 'poco di buono', quando sei tu quella che gira mezza nuda" inveisce Patrizia. Mariana cerca di giustificarsi: "Ti sei accanita subito contro di me, ma non ho istigato nessuno". Le due poi parlano di Luigi: "Hai calcolato Luigi solo quando sono uscita" dice Patrizia.

"Io a Luigi voglio bene" continua la bella italocubana. Poi vede un video con i momenti della settimana in cui i ragazzi hanno parlato di lei e dei suoi amori passati (da Vacchi a Ricucci). L'altro confronto la ragazza ce l'ha proprio con Luigi che nega qualsiasi avvicinamento con Mariana e spiega a Patrizia che ha fatto delle riflessioni su di lei, anche perché confuso dal pensiero di Nina, ma che non ha mai messo in discussione la sua lealtà.



LA NUOVA AIDA - "Ti amo Italia" urla la Nizar inginocchiandosi nel bel mezzo del salone, tra il gelo del gruppo che resta in silenzio. Aida è sempre stata al centro delle polemiche, ma ha avuto momenti di positività. Ha scherzato con Angelo, con Simone e Luigi. "Io ho bisogno di tantissimo amore" ribadisce la spagnola, dopo che viene trasmesso un video sui suoi ultimi giorni nella Casa.



L'INCONTRO CON MARCO FERRI - L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi aveva partecipato anche al GF Vip spagnolo proprio con Aida. Dopo l'esperienza televisiva insieme la stessa Nizar aveva detto che Ferri voleva una storia con lei ma che non è riuscito nel suo intento perché rifiutato, accusandolo di andare con le donne solo per i soldi ("Un cagnolino che ha bisogno di qualcuno che lo porti a spasso"). Il figlio dell'ex bandiera dell'Inter entra nella Casa proprio per un confronto diretto. "Hai avuto un grande coraggio a venire in Italia per raccontare tante menzogne, parlando male di me" dice.

EMOZIONI PER SIMONE - Barbara d'Urso mostra una lettera che Loris, il figlioletto, gli ha scritto. Simone si scioglie in un pianto emozionato, rivedendo i momenti in cui nella Casa ha parlato dell'assenza di suo padre e dell'amore per suo figlio. "Quello che non ho mai avuto, faccio il possibile per darlo al mio bambino" ha detto. Coccia poi viene a conoscenza dell'intervista dell'ex moglie, rilasciata a un settimanale, in cui lo accusa di non pagare gli alimenti per il mantenimento del piccolo. "In passato ci sono stati problemi su questo fronte, ma poi la situazione si è normalizzata. Se posso, darò tutto quello che serve a mio figlio".



ENTRA IL KEN UMANO - Rodrigo Alves, nel guinness dei primati per le numerose operazioni fatte per trasformare il suo corpo, varca la porta rossa del Gf. "Sono gonfio, ma sono felice di essere qui" dice, parlando dei suoi ultimi interventi e di qualche livido ancora presente sul suo volto. "Sembra Barbie" dice ironica Simona Izzo, spalleggiata da Cristiano Malgioglio ("gli hanno sbagliato la dentiera"). "Starai lì per qualche giorno e qualche notte, ma i ragazzi nella Casa dovranno credere che tu sia un concorrente a tutti gli effetti" dice la d'Urso per raccontare il suo ingresso. I primi ad accogliere Alves sono Aida e Alberto.



INTRIGHI AMOROSI - Un altro "quadrilatero" amoroso è quello che riguarda Matteo e Alessia. I due sono ormai una coppia fissa dentro la Casa, ma su di loro incombe l'ombra di Paola Di Benedetto, ex di Matteo, che ha da poco dichiarato la fine della sua storia con Francesco Monte, nata dopo l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. I ragazzi osservano un filmato che ripercorre tutti i baci e le tenerezze tra i due, urlando di gioia. "Sono bellissimi" esclama Lucia Bramieri. Alessia, in separata sede nella mystery room, scopre la fine della storia tra la Di Benedetto e Monte. La d'Urso la mette davanti a un bivio: dire o non dire a Matteo che la sua ex è single? Malgioglio e Simona Izzo spingono affinchè Alessia riveli la verità a Matteo e così la giovane torinese decide di seguire il consiglio. "Potrebbe essere l'ultima dimostrazione di cui ho bisogno". Alessia racconta tutto a Matteo. "Non sono cose che mi riguardano" dice seccamente l'ex calciatore.