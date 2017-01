13 aprile 2015 Scream, la saga horror diventa una serie tv: le prime immagini Presentato il trailer dell'adattamento televisivo, che andrà in onda negli Stati Uniti dal 30 giugno Tweet google 0 Invia ad un amico

12:38 - Dopo la fortunata saga cinematografica "Scream" arriva in tv. Mtv ha infatti rilasciato il primo trailer dello serie, basata sui quattro film diretti tra il 1996 e il 2011 da Wes Craven. Lo show farà il suo debutto il 30 giugno sul piccolo schermo americano e vedrà come protagonista Willa Fitzgerald, nei panni di una ragazza ricca e popolare perseguitata da un brutale serial killer.

A quasi 20 anni di distanza il killer mascherato torna sul piccolo schermo con una nuova generazione di attori. Protagonisti della serie tv una reginetta di bellezza (Willa Fitzgerald), la figlia di un pastore con ambizioni da regista (Amy Forsyth), un genio del computer con un debole per la cultura pop (John Karna), il ragazzo più popolare della scuola (Carlson Young) e il nuovo arrivato del liceo, che nasconde un lato oscuro (Amadeus Serafini).



La serie è prodotta da Dimension Films, in collaborazione con la Weinstein Company. "Siamo entusiasti di collaborare con i formidabili fratelli Weinstein" ha annunciato Susanne Daniels, presidente della programmazione di Mtv "Scream è una saga iconica. Mtv è il network perfetto per curare l'adattamento di questo film sorprendente e farlo vivere in tv"



Nel 1996 "Scream" sconvolse gli adolescenti di tutto il mondo raccontando gli omicidi di uno spietato killer. Le sue vittime sono un gruppo di liceali di una piccola cittadina americani, tra cui Sidney Prescott (Neve Campbell) che inizia con lui una pericolosa caccia all'uomo.