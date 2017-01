Sarah Altobello, il primo calendario per il 2017 è suo e Oliviero firma gli scatti bollenti

Tra le muse preferite dal fotografo Sarah mette in mostra per dodici mesi le sue forme voluttuose che Oliviero immortala con maestria, incantato dalla forza seduttiva che emanano. Scatti d'autore per una modella bella e super sexy che da gennaio a dicembre 2017 accenderà i sensi di chi vorrà "sfogliarla" in tutta la sua sensualità. Un metro e 75 per un tris 90-60-90, che non passa inosservato. Occhi scuri e capelli marroni, e curve super sexy, una bellezza mediterranea che piace e che ha tutte le carte in regola per sfondare.