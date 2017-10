Sanremo 2018, Claudio Baglioni: "Basta eliminazioni e serata delle cover"

Claudio Baglioni scalda i motori per il prossimo Festival di Sanremo. E annuncia una rivoluzione: "L'eliminazione quest'anno non ci sarà, non ci sarà come in tutte le edizioni precedenti quella pratica un po' violenta di dover mandare a casa qualcuno. La serata delle cover sarà invece dedicata ai duetti". Ma non è tutto. Perché il cantante sottolinea: "Conduttore no, conducente sì". Novità anche sulla durata delle canzoni: estesa da 3.15 a 4 minuti.