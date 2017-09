Claudio Baglioni sarà direttore artistico e conduttore di Sanremo 2018

E' praticamente fatta: Claudio Baglioni sarà il conduttore della 68esima edizione del Festival di Sanremo . La kermesse canora avrà luogo dal 6 al 10 febbraio al teatro Ariston della città ligure. Il cantautore, dunque, non sarà solamente direttore artistico della rassegna come già preannunciato.

A quanto si apprende, nelle ultime ore si è lavorato ai dettagli del contratto . In linea con la nuova policy aziendale, il compenso dovrebbe prevedere - come per tutti gli altri artisti del servizio pubblico - un taglio di almeno il 10% rispetto al cachet percepito lo scorso anno da Carlo Conti.

Morandi: "Scelta migliore" - Prima dell'ormai certa presenza di Claudio Baglioni sul palco dell'Ariston, era stato Gianni Morandi a "benedire" la decisione di far condurre la kermesse al cantautore: "E' stata fatta una scelta straordinaria pensando a Baglioni, grande artista, bravissimo, integerrimo. Dopo tre anni di Conti e Fazio è la scelta migliore. Sono davvero contento per lui e gli faccio tanti auguri". Sulla possibilità, invece, che anche lui conduca il Festival insieme al collega, risponde: "Ancora? Ho già tante cose da fare. Ma se mi chiama come ospite per una sera, vediamo".