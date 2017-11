Pomeriggio Cinque, anziani rapinati in casa: il racconto di Rosina

"Ci hanno legati, picchiati e mi hanno anche bruciata col ferro da stiro. Poi mi hanno detto 'ringrazia che non ti abbiamo stuprata'". Questa la ricostruzione di Rosina Fracasso, la donna di 86 anni picchiata e rapinata assieme al marito Ennio Bendini nella sua abitazione di Piacenza d’Adige nel luglio del 2016. Nel giorno della sentenza che ha condannato gli aggressori a sette anni e quattro mesi, la coppia interviene in esclusiva a Pomeriggio Cinque: "Siamo tristi per la sentenza di stamattina. Sette anni e quattro mesi sono nulla per quello che ci hanno fatto, speravamo in una punizione esemplare". Una condanna che non tranquillizza i due ma li lascia feriti e pieni di paure: "Abbiamo paura che una volta usciti ci facciano ancora del male. Ci hanno promesso che se li avessimo denunciati sarebbero tornati a sgozzarci. Il giorno che saranno fuori cosa faranno?".