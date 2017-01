Pietro Valsecchi rivela: "Squadra Antimafia? In futuro un remake negli Usa"

Il produttore della Taodue, Pietro Valsecchi, ha parlato dei progetti e produzioni future durante un'intervista a Tgcom24. "Squadra Antimafia" è un successo da 5 milioni di spettatori. Venduto in 63 Paesi la serie, come rivela lui stesso, "avrà un remake negli Usa", mentre in Italia proseguirà per diverse stagioni ancora. "Su Mediaset andrà in onda 'Solo', in 4 puntate con Marco Bocci, e 'Squadra Mobile Mafia Capitale' sulla corruzione a Roma".