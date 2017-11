Paolo Bonolis, trekking e selfie con "Miss Claudia"

Estate in famiglia per Paolo Bonolis , che sta passando qualche giorno di relax ad alta quota in compagnia di "Miss Claudia" di "Avanti un altro". Claudia Ruggeri è infatti la cognata del presentatore (ha sposato Marco, fratello di sua moglie Sonia) e via social l'allegra combriccola regala divertenti video-cartoline delle vacanze. Prima il trekking massacrante e poi le lezioni di selfie, che però non vanno proprio nel verso giusto...

Di ritorno da una passeggiata di oltre quattro ore, Claudia "attacca" a sorpresa Paolo per un video. "Sono circondato ormai! Mi fanno anche attacchi a tradimento, dopo avermi sfiancato con lunghe camminate in montagna" commenta Bonolis su Instagram a margine della clip. Ma non è finita qui. Ad attenderlo a casa c'è anche una lezione di Instagram, con la Ruggeri che cerca in tutti i modi di fargli fare un salutino ai fan. Niente da fare però, il conduttore non sembra convinto e alla fine anche la Prof. ci rinuncia: "L'alunno è intelligente ma non si applica".