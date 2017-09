Ospedale di Pisa, Bocelli si affaccia alla finestra: "Sto bene"

Le telecamere di Pomeriggio 5 hanno ripreso il saluto di Andrea Bocelli dalla finestra dell’ospedale di Pisa dove è stato ricoverato dopo essere caduto da cavallo. Il tenore è apparso sorridente, era in stanza insieme alla madre e alla moglie in attesa di essere dimesso. Sempre durante la diretta, Bocelli aveva inviato ai telespettatori del programma un audiomessaggio: “So che vi siete preoccupati per me. Volevo tranquillizzarvi, sto benissimo, a breve penso di uscire dall’ospedale e di andare a casa, state sereni sto bene”, le parole di Bocelli che si è ferito nella sua tenuta di Lajatico, in provincia di Pisa.