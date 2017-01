Oltre 4 milioni di persone per "Francesco, il Papa della gente"

Successo per la fiction in due puntate " Francesco, il Papa della gente ", andata in onda su Canale 5 il 7 e l'8 dicembre. In entrambe le serate la mini serie che racconta la vita di Papa Bergoglio ha raccolto più di 4 milioni di telespettatori. "Il pubblico - ha detto il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri -, ha premiato una grande storia, realizzata magistralmente con un impiego di forze e investimenti di standard internazionale".

"Per primi al mondo, abbiamo raccontato lo straordinario percorso che ha portato Jorge Bergoglio a diventare il Papa più amato e rivoluzionario del nostro tempo" ha sottolineato Scheri, che poi ha ringraziato Mediaset, la Taodue, di Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt, che l'ha prodotta, e il regista Daniele Luchetti "per aver realizzato un prodotto che, ne sono sicuro, resterà nella storia della televisione". Secondo il direttore di Canale 5, "non è per niente scontato per una tv commerciale trasmettere un prodotto del genere".



Nella prima serata lo share è stato del 18,5%, di 16.5% nella seconda, portando "Francesco, il Papa della gente", a vincere sui competitor in entrambe le occasioni. In due serate, la serie evento ha raccolto in media 4 milioni 280 mila telespettatori con il 17.5%.