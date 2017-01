Nostalgia degli anni '80? Arriva la famiglia Goldbergs

Ad accompagnarci in questo divertente e un po’ nostalgico viaggio sarà Adam, il piccolo di casa Goldberg, un nerd di dodici anni che, con la sua videocamera, documenta le vicende più esilaranti della sua famiglia. Famiglia capitanata dal burbero e pigro papà Murray, un urlatore nato, e Beverly, una "dispotica opprimamma", come la chiama Adam, iperprotettiva verso i tre figli.



La primogenita è Erica, teenager alla moda che riesce sempre a farla franca, seguita da Barry, un tontolone dalle reazioni spropositate, e infine per l’appunto Adam. A loro si aggiunge nonno Pops, un incallito Don Giovanni che dispensa ai nipoti consigli sull’amore.



Oltre al cast principale composto da George Segal (2 Golden Globe e una nomination all’Oscar), Jeff Garlin (7 nomination agli Emmy Awards), Wendi McLendon-Covey, Hayley Orrantia, Troy Gentile e Sean Giambrone, la serie vanta l'apparizione di numerose guest star, tra cui Chuck Norris, Charlie Sheen e David Spade.



Il 7 Luglio Premium Joi dedica un'intera serata agli "Eighties". Dopo la prima tv di The Goldbergs, rivivremo gli anni '80 del nostro bel paese attraverso lo speciale “My Eighties” in cui Marco Columbro, Joe Squillo e Giorgio Vignali ci racconteranno la tv, il cinema, la moda e le tendenze di quegli anni. Seguirà una collection delle fiction italiane che hanno fatto la storia di quell’epoca. Come non ricordare I ragazzi della 3C, Classe di ferro e College?