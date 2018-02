Nadia Toffa e gli altri "guerrieri del cancro": quelli che lo affrontano a viso aperto

Non solo Nadia Toffa. La forza di volontà espressa dalla giornalista de "Le Iene" al suo rientro negli studi Mediaset, quando ha raccontato di essersi ammalata di cancro e di averlo sconfitto, è la forza anche di tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo e non. Le loro storie hanno voluto dare un messaggio forte: affrontare la malattia a viso aperto, con l'ausilio delle tecniche di cura, è l'unico modo per farcela.



Come ha voluto fare Shannen Doherty, volto di punta della serie tv anni '90 "Beverly Hills 90210" che non ha avuto problemi nel pubblicare le foto della sua lotta contro il tumore. Il suo corpo provato dalle cure, la sua testa senza capelli: un monito per dire a tutti che non bisogna nascondersi.



Sean Connery, iconico volto di James Bond, ha combattuto in silenzio per anni contro alcuni polipi alla gola senza che nessuno sapesse nulla. Ma una volta rivelata la malattia non si è più fermato, invitando tutti alla prevenzione e a ricorrenti controlli e sfruttando la sua immagine per lanciare messaggi positivi.



Nel 2005 la cantante Kylie Minogue ha scoperto di avere un cancro al seno e dopo una lunga guarigione ha potuto raccontare il suo percorso. "Quando ho avuto il cancro mi sono resa conto che le cose sono cambiate. Incontravo delle donne in strada ed il modo in cui mi guardavano era differente. In quel momento capivo che non guardavano solo Kylie, ma vedevano una donna che aveva dovuto affrontare il dramma di un cancro al seno" ha detto. Facendo capire che anche una pop star ha bisogno di normalità.



"Rivelo pubblicamente per la prima volta che due anni fa ho scoperto di avere un tumore nella schiena. Nel 2011 l'attore Antonio Banderas, una volta risolto il problema, ha voluto raccontare a tutti il proprio disagio, tenuto in un primo tempo nascosto. E invitando senza mezzi termini alla prevenzione.



Non ha avuto alcuna remora a mostrarsi con il turbante in testa Carolyn Smith, celebre volto tv, così come lo fa tutt'ora Emma Bonino (che disse "Io non sono la mia malattia"). Non ha avuto problemi Ben Stiller a parlare pubblicamente della propria battaglia contro il cancro alla prostata per spronare tutti a informarsi sui sintomi del tumore e a fare esami frequenti.