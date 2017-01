Mtv Ema 2015, a Milano i padroni di casa saranno Ed Sheeran e Ruby Rose

Ed Sheeran ha annunciato la news sul suo account Twitter, seguito di poco da Ruby Rose, che ha confermato la sua presenza sul suo profilo Instagram. Sheeran è la super star mondiale che all'età di 23 anni è stato uno dei soli 3 artisti al mondo in testa alla classifica di vendita inglese per più di 12 settimane negli ultimi 20 anni, ed è il cantante solista maschile che ha venduto di più nel 2014 con l'album "X": 10 milioni di copie e 54 dischi di platino hanno confermato "X" come l'album di maggior successo degli ultimi anni. La star inglese ha ottenuto successi importanti anche sui live, i suoi concerti sono andati esauriti ovunque e lo scorso luglio ha ottenuto 3 sold out allo stadio londinese di Wembley, suonando davanti a 240mila persone.



Ruby Rose, attrice, modella e dj australiana, è conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Stella Carlin nella pluripremiata serie tv "Orange is the new black". Bellissima e anticonformista fa spesso parlare di sé per il suo impegno a favore della comunità LGBT e per la sua storia personale. Seguitissima sui social, è stata recentemente annunciata tra le protagoniste del film "Resident Evil: The Final Chapter".



Biglietti estratti a sorte - Sarà assegnata con un'estrazione a sorte la possibilità di acquistare dei biglietti a sedere per la serata del 25 ottobre.. La "lotteria" è attiva fino alle 12 di lunedì 5 ottobre. I vincitori verranno informati via mail il 7 ottobre a mezzogiorno e avranno tempo fino a domenica 11 per effettuare l'acquisto. Ogni persona potrà acquistare un massimo di 4 biglietti.