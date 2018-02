Morto il fratello di Kim Cattrall, l'attrice dà l'annuncio sui social

"E' con grande tristezza che io e la mia famiglia annunciamo l'inaspettata perdita di Chris". Con un post sui social l'attrice Kim Cattrall ha annunciato la morte di suo fratello. Chris era scomparso da alcuni giorni e la stessa attrice, celebre per il ruolo di Samantha di " Sex and the City ", aveva chiesto aiuto ai fan. La morte secondo gli inquirenti sarebbe dovuta a cause naturali.

E' emersa, a distanza di qualche ora, una ricostruzione più dettagliata circa la morte del fratello dell'attrice. Il 55enne è deceduto all'interno della sua proprietà a Blackfalds, nella contea di Lacombe nello Stato canadese dell'Alberta.



Sua sorella Kim, che il grande pubblico ha amato nel ruolo di Samantha di "Sex and the City", aveva già lanciato sabato scorso un appello rivolto ai fan per aiutare le ricerche della polizia dopo la denuncia della sua scomparsa, avvenuta martedì 30 gennaio.



Proprio in base alle indagini della polizia canadese sembra che la morte di Chris sia dovuta a cause naturali. Kim ha quindi deciso di scrivere un commosso tweet in cui "ringrazia tutti per la vicinanza alla famiglia in questo momento difficile" e chiede inoltre il silenzio sulla vicenda per il rispetto della privacy.