Moda: Da Pitti Bimbo ecco tutte le ultime tendenze

Ce n'è per tutti i gusti nelle 585 collezioni in mostra a Pitti Bimbo, tra nuove proposte e vecchi ritorni di fiamma. Diecimila visitatori hanno invaso la Fortezza da Basso di Firenze per conoscere il meglio della moda dedicata ai più piccoli e scoprire cosa dovranno aspettarsi dall'estate. Le tendenze vanno dai più classici ai più rock, dai jeans ai vestiti colorati e ricchi di fantasie estive e non solo. Pitti Bimbo diventa sempre più un punto di riferimento, anche per il mondo delle calzature.