Meryl Streep new entry nella seconda stagione di "Big Little Liars"

"Big Little Lies" è la serie che ha trionfato alle più importanti rassegne, dagli Emmy fino ai Golden Globe, passando per Critics’ Choice Awards e Sag Awards. Mentre si attende la seconda stagione è arrivato l'annuncio che non fa che accrescere l'aura intorno alla serie: Meryl Streep entrerà nel cast, che comprende già Nicole Kidman e Reese Witherspoon. La Streep, con l'ultima nomination ravuta per "The Post", ha toccato il record di 21 candidature agli Oscar.