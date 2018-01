Golden Globe, una notte di premi per "Big Little Lies" e Nicole Kidman

Dopo aver vinto agli Emmy lo scorso settembre "Big Little Lies", sbaraglia tutti con quattro importanti riconoscimenti: Nicole Kidman miglior attrice, Laura Dern miglior attrice non protagonista, Alexander Skarsgård , miglior attore non protagonista e miglior miniserie. La migliore serie drammatica dell’anno è invece "The Handsmaid’s Tale". Conferma anche per Elisabeth Moss che, dopo l’Emmy, si è aggiudicata anche il Golden Globe come migliore attrice in una serie tv drammatica. L'attrice ha ricordato sua madre “che ha avuto il coraggio di parlare contro l’ingiustizia e per la libertà. Viviamo negli spazi bianchi ai margini delle pagine, ma adesso siamo noi a scrivere la nostra storia, smetteremo di vivere tra le righe”. Ma la sua dedica si è anche rivolta a Margaret Atwood dal cui romanzo è nata la serie tv, in cui si parla di un futuro distopico caratterizzato da indicibili abusi sul genere femminile. La categoria comedy ha visto trionfare "The Marvellous Mrs Maisel", anche in questo caso squisitamente al femminile, e la sua protagonista Rachel Brosnahan . Il premio come miglior attore protagonista in una serie comedy è andato a Aziz Ansari con "Master of None", mentre Sterling K. Brown è il miglior attore protagonista in una serie drammatica per il suo ruolo di Randall nella serie tv "This is us". Ewan McGregor ha vinto come il miglior attore protagonista in una miniserie per il ruolo sdoppiato in "Fargo" .

Ecco tutti i premi nel dettaglio:

Miglior serie drammatica: The Handmaid's Tale

Miglior attrice in una serie drammatica: Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale

Miglior attore in una serie drammatica: Sterling K. Brown - This Is Us

Miglior serie commedia o musicale: The Marvelous Mrs. Maisel

Miglior attrice in una serie commedia o musicale: Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel

Miglior attore in una serie commedia o musicale: Aziz Ansari - Master of None

Miglior miniserie o film per la televisione: Big Little Lies

Miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione: Nicole Kidman - Big Little Lies

Miglior attore in una mini-serie o film per la televisione: Ewan McGregor - Fargo

Migliore attrice non protagonista in una serie, mini-serie o film per la televisione: Laura Dern - Big Little Lies

Miglior attore non protagonista in una serie, mini-serie o film

per la televisione: Alexander Skarsgard per Big Little Lies

Golden Globe alla carriera: Oprah Winfrey

Golden Globe Ambassador: Simone Garcia Johnson