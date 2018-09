Mediaset, parte la stagione televisiva: al via la nuova Rete 4

Barbara d'Urso ha annunciato via social il ritorno in diretta della trasmissione sulla rete ammiraglia Mediaset dopo la pausa estiva, che taglierà il traguardo della decima edizione .

Rete 4 si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione televisiva rinnovata fino dal marchio, dove un "4" è evidenziato all'interno di un cerchio rosso. Sulla rete Mediaset le principali novità andranno in onda in prima serata e per ciascun giorno della settimana è previsto un genere diverso.



Al lunedì riflettori sulla politica e l'economia di Nicola Porro con "Quarta repubblica", al martedì sulla divulgazione di Roberto Giacobbo con "Freedom, oltre il confine", al mercoledì sull'intrattenimento di Piero Chiambretti con "La Repubblica delle donne". Giovedì sarà il giorno dedicato all'attualità con Gerardo Greco con "Viva l'Italia", venerdì alla cronaca nera con Gianluigi Nuzzi e "Quarto Grado".



Da lunedì 3 settembre Barbara Palombelli aprirà invece la serata della rete come nuova padrona di casa di "Stasera Italia", in onda alle 20.30.