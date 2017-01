Mazinga Z, la serie anime compie 45 anni e arriva sul grande schermo

Online è apparso un sito dedicato al film "Mazinger Z The Movie". Per i fan è un vero colpo alla nostalgia canaglia. Mentre il robot nipponico Mazinga Z, creato nel 1972 da Go Nagai, compie 45 anni, per festeggiare, la Toei Animation ha ordinato la realizzazione di una nuova pellicola su di lui. I dettagli scarseggiano, ma si sapranno più particolari il 26 marzo, in occasione dell'evento Anime Japan che si terrà a Tokyo.