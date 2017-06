Mary Segneri contro Lemme: "Con la dieta mediterranea ho perso 65kg"

Alberto Lemme si è procurato nuovi "nemici" a " Domenica Live ",. La sua strana dieta, che prevede pasta a colazione e vieta la frutta, non è piaciuta a Mary Segneri che in quanto a dimagrimento se ne intende. L'ex gieffina e conduttrice ha infatti perso ben 65 kg con il metodo tradizionale: alimentazione mediterranea e allenamento. "Caro Lemme, l'ananas sgonfia la pancia... e anche i palloni gonfiati come te!" l'ha punzecchiato.

Mary ha mostrato a Lemme la sua giornata tipo. Si inizia con la colazione, a base di frutta, per poi passare all'attività fisica che prevede corsa, piegamenti e addominali. All'ora di pranzo "la pasta si può! Basta non esagerare con il condimento" e un piatto di pomodori freschi, conditi con un filo d'olio. Anche per insaporire sale e zucchero sono permessi, in modiche quantità, a differenza della dieta lemmiana che li vieta del tutto.

Ma c'è anche qualcuno che ha voluto mettere in pratica i consigli del dietologo. Nozzolino è andato a trovarlo in laboratorio per preparare le sue ricette. Il menu prevede spaghetti burro e curcuma perché "il burro fa dimagrire e abbassa il colesterolo. I dietologi lo tolgono perché sono una massa di ignoranti", mentre per secondo gamberoni con crema di ricotta. Per finire in bellezza panna cotta ai frutti di bosco, che però non convince Nozzolino: "E' immangiabile, non verrei mai qui per affrontare una dieta".