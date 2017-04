21 aprile 2017 11:46 Raz Degan contro Alberico Lemme: "Mi avveleni la mente" Lʼex naufrago e il discusso dietologo ai ferri corti nel salotto del Maurizio Costanzo Show

Il palco del "Maurizio Costanzo Show" si è trasformato in un ring con il faccia a faccia tra Raz Degan e il dottor Lemme. Il "farmacista-consulente alimentare", come si auto-definisce, stava pubblicizzando i benefici della sua discussa dieta ma l'israeliano non ci ha più visto: "Ma di cosa stai parlando, vestito come un clown? Di spazzatura!". "Ti è andata bene che non c'ero io sull'Isola, altrimenti avresti perso" ha replicato Lemme.

"Dobbiamo digerire non solo il cibo ma anche queste ca***. Quello che dici è veleno per la mente, sono arrivato qui con la mente libera e in tre minuti mi hai intossicato" ha rincarato Degan "Guarda come stai? Non sei una cosa così meravigliosa da guardare. Di che cosa parli? I paguri hanno più senso di te".



Abituato alle critiche (poco prima era stato attaccato persino dal Mago Otelma), Lemme non ha smesso di sorridere al suo interlocutore e ha continuato a promuovere la sua dieta miracolosa. Ha inoltre lanciato il guanto della sfida a Raz: "Ti è andata bene che non c'ero io sull'Isola, altrimenti perdevi". Maurizio Costanzo ha colto l'occasione per girare l'invito direttamente al direttore di Canale 5, seduto nelle prime file: "Perché nella prossima edizione non invitate Lemme?". Accetterà l'invito per l'Honduras?

