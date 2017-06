Marco Cucolo ha tradito Lory del Santo: spuntano le prove

Da tempo si vociferava che Marco Cucolo, il giovane compagno dell'attrice Lory Del Santo, avesse messo gli occhi su un'altra donna di un'età più vicina alla sua. Oggi, durante il programma Pomeriggio 5 è stata la padrona di casa, Barbara d'Urso, a mostrare le prove di un flirt. Inviate dal giornalista Dandolo, Barbara mostra le trascrizioni di alcune chat. "Sono messaggi normali" si difende Marco in studio specificando: "Ho detto di convivere e di essere felicissimo - e ridendo aggiunge - Io ce l'ho già il pane" riferendosi alla relazione con Lory. "Mi ha chiesto se volevo leggere ma non l'ho fatto, non mi interessa. Ma se non conosci una cosa perdi tempo a scriverle?" ha replicato duramente l'attrice.