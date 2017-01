Marco Baldini: "Potrei andare all'Isola"

15:04 - "Se mi offrissero una chance all'Isola dei famosi ci andrei di corsa". Questa la clamorosa rivelazione che lo showman Marco Baldini, per anni storica "spalla" di Fiorello, ha fatto in una intervista esclusiva pubblicata dal settimanale Chi. "Non sono più una persona affidabile" si era giustificato qualche giorno fa per l'addio a Fiorello, "Ho smesso con il gioco, ma sono perseguitato da vecchi debiti", ha detto Baldini.

Dopo l'annuncio della separazione artistica da Fiorello, lo sfogo su Internet e le dichiarazioni al Corriere della Sera, Marco Baldini torna a parlare sul social ringraziando coloro che si sarebbero offerti per organizzare una colletta e aiutarlo a estinguere i debiti che lo stanno affliggendo: "Se volete aiutare qualcuno aiutate ad esempio chi è stato esodato e ha figli o magari qualche anziano... loro hanno più bisogno di me”.



Si affida ancora a Facebook Marco Baldini per chiarire la sua posizione e ringraziare pubblicamente coloro che vogliono tendergli una mano.



Chiusa la collaborazione con il suo amico Fiorello (per proteggerlo), che a differenza di altri non gli ha voltato le spalle, e sostenuto dalla ex moglie, specifica che non è lui a dover ricevere un aiuto, nonostante i creditori gli stiano addosso e il suo fisico inizi a non reggere: "Ringrazio tutti quelli che stanno scrivendo anche quelli che mi criticano più o meno aspramente ( qualcuno lo fa a prescindere e in maniera gratuitamente cattiva ma al mondo ci sono anche loro ...) non ha importanza. Importante e' invece spiegarvi perché non posso accettare l'idea della colletta: se volete aiutare qualcuno aiutate ad esempio chi è stato esodato e ha figli o magari qualche anziano che la sera va nei cassonetti dei rifiuti al mercato per prendere frutta e verdura che hanno scartato i negozianti. Loro hanno sicuramente più bisogno di me. Io non sarei mai capace di prendere un euro da chi come voi mi apprezza come personaggio radiofonico o televisivo. Questo lo faccio gratis. Io non mi compiango anzi sono il primo giudice di me stesso. Le mie interviste ,le mie esternazioni altro non erano che chiarimenti nei confronti di una certa stampa che spesso demonizza senza sapere e tira somme che non deve tirare. Nei confronti degli ascoltatori che mi chiedevano perché avevo mollato e nei confronti di chi mi vuole bene e ogni volta che scrivono " giocatore compulsivo" soffrono. Tutto qui. Comunque Vi ringrazio tutti, siete delle gran brave persone . MB".