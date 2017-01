Manuela Arcuri: "Torno in tv con Il bello delle donne... alcuni anni dopo"

Per un anno e mezzo si è dedicata esclusivamente al suo primo figlio Mattia, adesso Manuela Arcuri è pronta a tornare in prima linea. L'attrice si confessa a " Tv Sorrisi e Canzoni " che le dedica la cover. Racconta la nuova vita da mamma e anticipa il ritorno in tv: "A settembre comincio a girare Il Bello delle donne... alcuni anni dopo. Sarò Jessica , una parrucchiera dal piglio romanesco che ha un rapporto assai litigarello col fidanzato".

Il fidanzato però non sarà Gabriel Garko: "Stanno ancora cercando il volto, appena si viene a sapere che sono in una fiction si pensa subito a Garko. Abbiamo colpito la fantasia dei telespettatori".



Quanto al suo personaggio, la Arcuri sottolinea: "E' molto divertente finalmente dopo tanti ruoli drammatici potrò tirare fuori il mio lato comico". Manuela non vede l'ora di tornare a recitare: "Ma non per questo rinuncerò a vedere il mio piccolo Mattia. Che potrà venire a trovarmi nelle pause, lo farò mettere su tutti i contratti...".