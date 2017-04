Malena: "Dopo l'Isola torno al porno, ormai sono la musa di Rocco Siffredi"

L' Isola dei famosi le è servita per far vincere tanti pregiudizi. Ma per Malena la cosa più importante è aver recuperato il rapporto con il padre, che aveva contestato la scelta di girare film hard. In Honduras si è presa una "cotta" per Simone Susinna , vorrebbe continuare a lavorare in tv ma come racconta a Tgcom24 , il porno è tutt'altro che accantonato: "Sono la musa di Rocco Siffredi , l'ho fatto tornare sul set e non mi posso tirare indietro".

Un bilancio?

Per me è già una vittoria essere arrivata fino a qui. Pensavo di uscire dopo la seconda settimana. Mi sono detta, senza tachi e trucco, resisto poco. Ma sull'Isola è successo qualcosa, dal primo giorno mi sono sentita una abitante, è arrivata in un momento molto particolare. Ero esplosa, avevo fatto la mia scelta, avevo gli occhi addosso, e sentivo tutti pregiudizi. E' stato come staccare la spina.

Sei riuscita a vincerli questi pregiudizi?

Ho avuto sicuramente la possibilità di rafforzarmi, la problematica maggiore ce l'avevo con mio padre, risentirlo è stato bellissimo. Ora ho tutta la forza dalla mia parte. Era la cosa più importante per me. Il resto non mi interessa, non posso pretendere che tutti mi accettino o condividano la mia scelta.

Quanto è stata importante questa esperienza?

Ho avuto la possibilità di dimostrare che dietro una ragazza che fa porno non c'è solo la fisicità, ma c'è il cuore, sentimenti e valori.

A proposito di cuore, con Simone Susinna come è andata?

C'è stata una fortissima attrazione fisica, è un bellissimo ragazzo....

Ma cosa è successo?

(ride, ndr) Falla a lui questa domanda.

L'ho già fatta e mi ha detto che non c'è stato neanche un bacio?

Ah sì? Allora è meglio se la facciamo doppia questa intervista... (continua a ridere, ndr). Di Simone ho apprezzato il fatto che non avesse mai visto il mio video, non mi ha conosciuta come pornostar ma come persona. Andavamo molto d'accordo caratterialmente e ci siamo trovati. Non ho mai frequentato ragazzi della mia età, ma con lui mi sono trovata bene. Non parliamo d'amore però...

Chi ti piaceva oltre a Simone?

Nessuno. Inizialmente avevo simpatizzato con Moreno, conoscendolo meglio però mi sono resa conto che caratterialmente eravamo incompatibili.

Proseguirai con il porno?

Sono la musa di Rocco, l'ho fatto tornare sul set e non mi posso tirare indietro. Mi piacerebbe però fare altro, ho dimostrato di poter stare in tv anche in fascia protetta...

Il tuo sogno?

Essere la protagonista di un film erotico, sono molto passionale.

Chi ti ha deluso di più?

Giulio Base, il nostro legame si è trasformato. Pensava troppo al gioco. Io e Nancy, non essendo persone abituati al mondo dello spettacolo, abbiamo solo considerato i caratteri e i sentimenti,. Con lei mi sono trovata bene da subita. Nonostante sia una mamma non mi ha fatto sentire il peso dei pregiudizi. Non lo dimenticherò.