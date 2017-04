Eva Grimaldi: "Il mio coming out di relazione per aiutare gli altri"

Una delle protagoniste indiscusse della 12.ma edizione dell' Isola dei Famosi è Eva Grimaldi . In Honduras l'attrice si è spogliata di tutti gli orpelli e ha fatto conoscere Milva (il suo vero nome, ndr). A cominciare dal " coming out di relazione", come ama definirlo lei, ufficializzando la sua storia con l'attivista LGBT Imma Battaglia : "L'ho fatto per aiutare altre persone a uscire, a non nascondersi più e a lottare insieme per i nostri diritti".

Eva sei contenta del tuo percorso?

Molto. E' stato bello e trasparente. Mi ero prefissata poche regole: la gentilezza, le buone maniere e chiedere scusa.

Chi ti ha fatto arrabbiare di più?

Ho ripreso più volte Moreno, rappresenta i giovani di oggi, ma quando ero ragazza io non aggredivo nessuno anche se avevo ragione, stavo in silenzio.

Con Raz hai sbottato e poi hai fatto la pace...

Raz è stato un gran giocatore, furbissimo. Ha cominciato a giocare sin dal primo servizio fotografico...

Hai gioito ma anche pianto tanto...

Non ho mezze misure, sono esplosiva. Come si fa a non piangere quando senti tua mamma che ti dice 'Forza Milva'?, Come fai a non piangere quando arriva la persona che ami e che avevi voglia di sentire e vedere? Vivo di sentimenti, mi alimento di amore...

All'Isola c'è stato il tuo coming out con Imma Battaglia...

Volevo dare un messaggio. Il mio coming out di relazione spero che sia servito ad altre persone a uscire, a non nascondersi più e a lottare insieme per i nostri diritti. L'uomo ha il diritto di amare, qualsiasi sia l'orientamento sessuale, politico e religioso...

Sei stata molto coraggiosa

Non si può e non si deve avere paura nel 2017. Avrò dei problemi sicuramente con delle persone che mi stanno vicino, ma non posso prentendere che tutti capiscano, con il tempo ci riuscirò: finalmente mi accetto per quello che sono.

Dopo Pechino Express e l'Isola tutti conoscono finalmente Milva, era il tuo obiettivo?

Ho fatti i due reality per far vedere la realtà, come sono io. L'Isola è un percorso molto ma molto più profondo... Ho seguito il mio istinto, che non mi ha mai deluso, tanto che non ho mai fatto gruppo con nessuno, solo con Milva. E sono riuscita a entrata nel podio. L'importante non era vincere, ma poterne uscire a testa alta.

Finalmente sei riuscita a liberarti del "fantasma" di Gabriel Garko?

Per carità, aggiorniamoci.. non mi va più di rispondere su questi argomenti.