Maitland Ward, una passione sfrenata per il cosplaying e per... il nudo

13:53 - La passione dell'attrice Maitland Ward per le convention di fumetti e per il cosplaying è ormai riconosciuta. Al Comic Expo di Long Beach si è presentata come una Silk Spectre di "Watchmen" particolarmente prorompente. Per quanto sexy mai però come il vestito completamente trasparente indossato un paio di giorni prima per l'High Voltage Shoot a Los Angeles.