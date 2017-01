Luciano Rispoli, addio al giornalista cortese

E' morto a Roma all'età di 84 anni (compiuti il 12 luglio) Luciano Rispoli . Era nato a Reggio Calabria nel 1932, conduttore televisivo, giornalista e conduttore radiofonico nonché direttore del Dipartimento Scuola Educazione della Rai dal 1977 al 1987. Rispoli è da tutti considerato il " signore della tv " per i modi garbati con cui si interfacciava con ospiti e telespettatori. I funerali si terranno domani alle 11 nella chiesa di San Timoteo.

Entrato in Rai grazie a un concorso per radiocronisti nel 1954, i suoi programmi sono sempre stati all'insegna della civiltà e del buon gusto: da "Parola mia" a "Tappeto volante". Rispoli ha continuato a proporre la sua televisione "rispettosa" anche dopo aver lasciato la tv pubblica, dal 1991, su Tmc e poi su altre emittenti, con un rientro in Rai nel 2002-2003.

"Aveva 84 anni e nonostante fosse malato da tempo finché ha potuto mi ha parlato con slancio dei programmi che avrebbe voluto realizzare. La Tv è stata la sua vita, non aveva altre passioni al di là della famiglia, era pieno di idee ed entusiasmo", ricorda lo scrittore Mariano Sabatini che ha dato la notizia della sua scomparsa.