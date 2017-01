Lory Del Santo immortala Natalia Bush in versione Marilyn Monroe

A convincere Lory Del Santo a cimentarsi di nuovo nei panni di fotografa è stata la bombastica Natalia Bush . Così la regista della web serie " The Lady " (mercoledì 27 gennaio sarà in Rete il penultimo episodio della seconda stagione) ha noleggiato una macchina fotografica e ha immortalato la showgirl in versione Marilyn Monroe . "Queste foto per me sono importanti perché 16 anni fa ho deciso di smettere di fare foto", racconta a Tgcom24.

"Per me era diventata una ossessione - continua la Del Santo - Ho venduto tutte le macchine fotografiche e detto basta per sempre. Dopo qualche anno una mia amica mi ha regalato una nuova macchina professionale e io l'ho ceduta a mio figlio Kevin che ora è diventato un fotografo. Ma in questo periodo è all'estero e visto che Natalia voleva delle foto nuove ho deciso di fare il grande passo. Ed eccomi di nuovo fotografa, a immortalare Natalia in tutta la sua bellezza, da vamp irraggiungibile". Intanto sono attesi gli ultimi due episodi di "The Lady 2" in cui la Bush brilla nel ruolo di Giselle, l'amica di Lona.