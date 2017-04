Loredana Lecciso ha scelto il salotto domenicale di Barbara D'Urso per raccontare non solo i concitati momenti che sono seguiti al malore del suo compagno, ma anche per rassicurare tutti i suoi fan sulle sue attuali condizioni cliniche. "Si è ormai ristabilito quasi del tutto - dice - Quando sono andato a trovarlo era già in forma. Ha stupito tutti, persino i medici. E' un uomo straordinario, dotato di una tempra d'acciaio".

Al Bano era stato colpito da una lieve ischemia il 19 marzo scorso, di ritorno da una serata nelle Marche. Prima di Natale aveva subito un intervento per problemi al cuore. Ma l'artista è determinato e non vede l'ora di tornare a cantare.