Lino Banfi compie 80 anni, su Mediaset film e maratone

Le Reti Mediaset rendono omaggio a Lino Banfi su Retequattro e Premium Comedy con film, maratone e proiezioni speciali in onda sabato 9 e lunedì 11 luglio . Nato il 9 luglio 1936, l'attore pugliese (al secolo Pasquale Zagaria) è stato registrato all'anagrafe solo due giorni dopo, l'11 luglio. La rete diretta da Sebastiano Lombardi trasmette per l'occasione sabato 9 luglio, in prima serata, il classico " Vieni avanti cretino " (1982) di Luciano Salce.

Il giorno del reale compleanno di Banfi, lunedì 11 luglio, Premium Cinema Comedy dedica all'attore una maratona di film da lui interpretati. Si inizia alle 7.00 con la pellicola "Zucchero, Miele e Peperoncino" del 1980, diretta da Sergio Martino, per preseguire con "Bellifreschi", film del 1987 scritto e diretto da Enrico Oldoini, e "Il Commissario Lo Gatto" di Dino Risi.



Alle 12.15, è la volta di "Cornetti alla crema" con Lino Banfi ed Edwige Fenech diretti da Sergio Martino, seguiti da "Scuola di ladri" e "Scuola di ladri - parte seconda" di Neri Parenti. Alle 17.30 arrivano "I pompieri", seguiti da "Fracchia, la belva umana" al fianco di Paolo Villaggio.



In prima serata Premium Comedy trasmette "L'allenatore nel pallone", in cui Lino Banfi interpreta l'allenatore di calcio Oronzo Canà. A seguire "L'allenatore nel pallone 2". La maratona continua a tarda notte con le commedie sexy: "L'insegnante al mare con tutta la classe", "La ripetente fa l'occhietto al preside" e "La moglie in bianco... l'amante al pepe".