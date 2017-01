Lena Dunham, in lingerie su Instagram in nome della libertà

Lena Dunham fa ancora parlare di sé per una nuova iniziativa social. La star di "Girls", nota per essere un'attivista per i diritti civili e delle donne, ha postato su Instagram una sua foto in lingerie. "Posso indossarlo a cena con gli stivali e un sorriso, perché siamo tutti molto fortunati a essere liberi", è il commento dell'attrice e produttrice, che non ha paura di mostrare il suo corpo curvy e ribadire con forze le sue idee.