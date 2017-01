"Girls", Lena Dunham bacia Allison Williams... per solidarietà

12:27 - Lena Dunham bacia sulla bocca Allison Williams. Non si tratta di una scena di “Girls”, la serie tv di cui sono protagoniste, né del frutto di un incontro bollente. Le due attrici si sono scambiate un bacio per sostenere la “Twizzlers Challenge”, una campagna di sensibilizzazione per l'autismo, simile all'Ice Bucket Challenge, e hanno invitato i loro fan a imitare il loro gesto di solidarietà con un video postato su Instagram.

"Siamo qui per sostenere la Twizzlers Challenge per l'autismo, in onore della nostra cara amica Natasha", ha spiegato la Dunham nel video, mentre la Williams ha invitato la città di New York ad aderire alla campagna.



Nella registrazione messa in rete dall'attrice e produttrice, le due ragazze si esibiscono in questa nuova sfida di solidarietà che consiste nel replicare con una particolare caramella la scena degli spaghetti del film Disney Lilly e il Vagabondo. Dopo il bacio, la Dunham scherza: "Ho il raffreddore... non ho voluto dirtelo fino a ora" e le due amiche e colleghe scoppiano a ridere.



La Twizzlers Challenge sta diventando molto di moda negli statunitensi e, sulla falsariga di quanto accaduto la scorsa estate con l'Ice Bucket Challenge, la campagna è già virale. La Twizzlers è una popolare caramella gommosa alla fragola, lunga e intrecciata molto diffusa negli Stati Uniti.

Un video pubblicato da Lena Dunham (@lenadunham) in data: 18 Mar 2015 alle ore 09:28 PDT