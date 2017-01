13 gennaio 2015 Lena Dunham, topless per la libertà prima del red carpet del Golden Globe La star di "Girls" ha postato su Instagram una foto a seno nudo, ma con i capezzoli coperti. Un modo per evitare inconvenienti e sostenere un movimento femminista Tweet google 0 Invia ad un amico

12:02 - Un topless “politico” per Lena Dunham. L'attrice newyorkese protagonista della serie tv Girls si è lasciata immortalare dall'amica Jenni Konner a seno nudo ma con i capezzoli coperti prima del red carpet del Golden Globe. Un modo per evitare spiacevoli inconvenienti davanti ai fotografi, ma anche un gesto per rilanciare la campagna Free The Nipple, come sottolineato dalla didascalia allo scatto postato su Instagram.

Silicone sui capezzoli e aria di sfida, la Dunham ha deciso di strizzare l'occhio all'obiettivo - e non solo - per sostenere il movimento femminista che lotta contro la criminalizzazione del nudo in pubblico e sui social network da parte dei media e delle autorità. Free The Nipple ha avuto grande seguito a partire da un anno fa e combatte perchè le donne americane abbiano la libertà di mostrarsi in topless, cosa illegale in 35 Stati del Paese. Allattare un neonato in pubblico, in Stati come la Lousiana può costare addirittura 3 anni di carcere. Prima della Dunham, altre celebrities hanno abbracciato la causa, da Miley Cyrus a Liv Tyler.



A fare scalpore è il tempismo della creatrice di Girls, che dopo aver annunciato di aver cancellato il proprio profilo Twitter per feedback troppo negativi, si affida a Instagram per perorare le sue battaglie da femminista convinta. Abituata a mostrarsi in rete senza trucco, la Dunham ora ha fatto di più aprendo camerino e vestaglia prima di un red carpet prestigioso come quello del Golden Globe, per il quale l'attrice era in corsa con due nomination.