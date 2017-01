Keila Guilarte, Madre Natura tra passione e sensualità

12:54 - Dopo il successo di "I want to go to playa" e "La vida es un sueño", la splendida modella cubana Keila Guilarte torna con un nuovo singolo house: "Fight for this love". Testo in inglese e spagnolo, ritmo travolgente, il brano segna una nuova collaborazione fra l'ex Madre Natura e il cantautore Orland Max, celebre a Cuba dove ha lavorato con artisti del calibro di Leoni Torres. Il video è stato girato nella soleggiata campagna cubana con la regia di Joel Guilian.

"Fight for this love" è un inno alle cose per cui vale la pena di lottare nella vita: non solo la persona di cui si è innamorati, ma anche la propria famiglia, i propri amici, il proprio lavoro. L'amore viene inteso come la passione totalizzante che riesce a dare un senso all'intera esistenza. Dolce e sensuale, nel video Keila, accompagnata da due ballerine, dimostra di avere il ritmo nel sangue.



"La musica fa parte della mia natura ed è un elemento fondamentale della tradizione culturale cubana. Il mio punto di riferimento sono grandi artisti dell’isola come Gloria Estefan che mi hanno incoraggiato a vincere la mia timidezza", spiega la cantante. Intanto fra pochi mesi la attende la sfida più bella: è incinta del suo primo figlio.