Keila Guilarte: "L'amore mi rende sexy"

09:20 - Dal tormentone estivo alla ballata romantica. Riecco Keila Guilarte, l'ex Madre Natura di "Ciao Darwin 6" che a pochi giorni da San Valentino lancia il video del nuovo singolo "La Vida es un Sueno". In un mix di sensualità e dolcezza, la splendida modella cubana è l'amante di Frank Rodriguez, ex Carramba Boy, e a Tgcom24 confessa: "Ora canto l'amore.. Io sexy? Mi viene naturale".

Tutti si ricordano di te per "Ciao Darwin 6", come è cambiata Madre Natura?

Ho sempre lavorato nella moda e anche dopo la parentesi televisiva di Ciao Darwin ho proseguito sfilando in Italia e in Europa. Il mio lavoro di modella non mi ha però impedito di coltivare le mie due grandi passioni che sono la fotografia e la musica.



Sei diventata cantante...

La musica è una mia grande passione da sempre, fa parte della mia natura ed è un elemento fondamentale della tradizione culturale cubana, il contatto continuo con grandi artisti cubani come Gloria Estefan mi ha spinto ed incoraggiato nel canto vincendo la mia timidezza.



Dal tormentone alla ballata romantica...

Per 'I want to go to playa' non mi aspettavo un successo, soprattutto a Cuba, dove per un mese la canzone è stata prima in classifica televisiva e radiofonica: ho pensato che come secondo pezzo volevo produrre una melodia più soave, una canzone d'amore più vicina ai toni e alle emozioni che Cuba suscita in chi ha la fortuna di conoscerla.

Canti l'amore...

E' una storia di amore, perché l'amore è gioia e sofferenza, è speranza, illusione e felicità: volevo parlare di questo, spero di centrare il cuore degli innamorati.



Nei video sei sempre sexy, cosa fai per sedurre un uomo?

Non volevo essere sexy, è semplicemente il mio modo di essere e, lo ammetto, le parole e il suono di questa ballata contribuiscono non poco a creare una atmosfera sensuale che il videoclip rafforza.



In "La Vida es un Sueno" sei affiancata dal connazionale Frank Rodriguez, ex Carramba Boy... vivresti una storia con un toy-boy?

Dovresti ripetermi la domanda fra qualche decina d'anni...



A proposito, si sa poco della tua vita privata, hai un compagno?

Si.



E la tv ti interessa ancora?

Tutte le forme di spettacolo legate al mondo della moda e della musica mi interessano ma sono molto selettiva perché do priorità assoluta alle mie passioni.