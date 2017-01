Kate Walsh in spiaggia punta sul nudo

Look da 'brividi' per Kate Walsh che sul set di "Bad Judge", la nuova serie tv che la vede protagonista, esce dall'acqua infreddolita e... completamente nuda. In realtà è solo un effetto ottico, visto che per esigenze di copione l'attrice indossa un completo intimo contenitivo color carne. Si tratta di un trucchetto di scena, per far sì che durante la sequenza l'attrice sembri senza veli.