Jennifer Garner elegante e "contenuta"

10:42 - Elegante, raffinata e “contenuta”. Jennifer Garner si è presentata sul red carpet del suo nuovo film “Alexander and the Terrible, Horrible No Good, Very Bad Day”, nel quale recita accanto a Steve Carel, con un abitino nero semplice e castigato. Ma ai flash non è sfuggito un mutandone contenitivo nascosto sotto il vestito, che evidentemente serviva a contenere qualche rotolino di ciccia.

E così mentre il marito Ben Affleck promuove il nuovo Batman mostrando i suoi muscoli in giro per il mondo, Jennifer vince il premio d'eleganza e sobrietà puntando su un look total black raffinato e poco appariscente. Sul red carpet tra sorrisi e abbracci, però, i flash si sono concentrati anche su quello che la Garner indossava sotto. Infatti, mentre si muoveva con distrazione, è finita per mostrare gli shorts color carne decisamente contenitivi che l'attrice indossava per modellare la sua silhouette. Non saranno stati certo i mutandoni a far perdere fascino alla bella attrice 42enne...