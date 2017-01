John Legend e Chrissy Teigen, che coppia da sit-com: una serie sulla loro storia!

Sono una delle coppie cult dello star system americano, belli, glamour, ricchi e famosi. E adesso Chrissy Teigen , modella statuaria e John Legend , uno dei più importanti e talentuosi esponenti del soul americano ispireranno una nuova sit-com per la ABC. Loro però non faranno parte del cast.

Il creatore della serie tv, Kenya Barris, ha detto a "Buzzfeed" di essere già al lavoro su un progetto basato sulla loro vita di coppia "interrazziale" e molto pittoresca. Legend e Teigen avrebbero già firmato un contratto come produttori. Le riprese della serie potrebbero iniziare nel febbraio del 2016. La sitcom avrebbe come titolo "Ordinary People", che è una delle canzoni di Legend, vincitrice di un Grammy Award.



Sposati da meno di due anni (il matrimonio è stato celebrato a Como il 14 settembre del 2013), Chrissy e John sono considerati una delle coppie più glamour e stravaganti dello showbiz made in Usa. Sempre pronti a ironizzare su se stessi, goffi e divertenti, ma soprattutto a provocare sui social e sui media con scatti spesso bollenti e intriganti. Due soggetti da sit-com!