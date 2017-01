Jim Parsons, il genio di "The Big Bang Theory" è il più pagato della tv

Ricordiamo che nella classifica delle attrici televisive più pagate, dietro a Sofia Vergara troviamo Kaley Cuoco, star femminile di "The Big Bang Theory".



La top five 2016 di Forbes è completata da Mark Harmon di "NCIS". Dietro di lui ci sono gli attori di "Modern Family" Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson e Ed O'Neill, in compagnia dell'ex "Lost" Nathan Fillion. Appena fuori dalle prime dieci posizioni in ordine altre star del firmamento come Eric Stonestreet, Kevin Spacey, Michael Weatherly e David Duchovny.