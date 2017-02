Jake La Furia debutta come conduttore a Radio 105

E' il gran debutto in radio, la sua "prima volta" nei panni di conduttore. Jake La Furia non sarà infatti un semplice ospite ma lo ascolteremo al timone di un programma tutto suo. Sabato 18 febbraio infatti il rapper sbarcherà su Radio 105. In "Jake Hit Up", in onda ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17, presenterà due ore non stop con i successi più forti del momento.