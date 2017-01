Jace Alexander, arrestato il regista "Law & Order"

Di leggi e giurisprudenza Jace Alexander se ne intende visto che è il regista di serie tv come "Law & Order" e "Prison Break", ma quando ha diffuso il video hard di una minorenne non ci ha pensato due volte. Così, come riporta il sito di Fox News, il 51enne figlio dell'attrice Jane Quigley Alexander, è finito in manette con la pesante accusa di pedopornografia e ora rischia sette anni di carcere.