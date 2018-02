Isola dei Famosi: Jonathan il logorroico

All’Isola dei Famosi sono pronti per la raccolta delle lumache. Mentre Jonathan Kashanian sta realizzando un piccolo sacco per contenere le lumache, Giucas Casella sembra non apprezzare l’impegno dell'esperto di moda, considerando il gesto come una perdita di tempo: "Più le cose sono moderne e prima si rompono”. Giucas ha molta fretta, infatti, strappa il sacchetto dalle mani di Jonathan: ”Dai veloce, perdiamo tempo, poi se piove”.



Capendo di esser stato troppo irruento cerca di smorzare il clima teso con una battuta: ”Sei logorroico”, scherza il mago, baciando l'ex concorrente del Grande Fratello sulla fronte. Jonathan però si offende e risponde: “Sei tu che sei un po’ aggressivo: è diverso”.



Jonathan sostiene che ci sono modi e modi per dire le cose e nel confessionale conclude il piccolo battibecco dicendo: “L’ho perdonato, però vorrei ricordare che il rispetto è dovuto, ma va anche guadagnato e soprattutto va ricambiato”.