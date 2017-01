Il Segreto, un ritorno inaspettato e una new entry scandalizzano Puente Viejo

ATTENZIONE SPOILERI fan de Il Segreto potranno salutare il ritorno nella soap di Soledad Montenegro. La bella figlia di Donna Francisca, dopo un amore folle per un contadino, due tentativi di suicidio e la depressione, pare aver trovato la sua anima gemella e si ripresenta a Puente Viejo per farla conoscere a tutti. Soledad torna dal suo viaggio in America con un fidanzato di colore e per gli abitanti del villaggio è uno shock. Un matrimonio misto ai primi del Novecento (periodo in cui è ambientata la soap) era qualcosa di rivoluzionario, ma la piccola comunità resterà scossa anche perché Terence Wilder, il futuro marito di Soledad, è uno straniero di cui nessuno sa nulla. Donna Francisca, in primis, e l'ex di Soledad, Olmo, faranno di tutto per ostacolare l'unione e scoprire gli scheletri nell'armadio del nuovo arrivato. Wilder nasconde un passato non proprio limpido, un passato che Soledad ignora.



A interpretare Terence è l'attore Borè Buika, che a Settimanale Nuovo ha definito il suo ruolo ne Il Segreto un'opportunità: "La sensazione era che avrei recitato solo per un paio di settimane, invece sono rimasto nel cast parecchi mesi", dice l'attore, che sta girando una nuova serie per l'emittente Telecinco, in cui interpreta il presidente Barack Obama.