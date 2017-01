I Moschettieri incrociano le spade su Italia 1

11:03 - "I tre Moschiettieri" di Alexandre Dumas arrivano sul piccolo schermo grazie alla Bbc e approdano in Italia, in prima visione su Italia 1 il 19 dicembre alle ore 21.10. E' la prima volta che la storia di Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan, pronti ad incrociare le spade al grido di "Tutti per uno, uno per tutti!", diventa serie tv e si intitola "The Musketeers".

La trama seguirà le gesta di un gruppo di fratelli-soldato pronti a tutto pur di difendere il proprio re, riprendendo in modo alquanto fedele il classico della letteratura mondiale. Peter Capaldi (attuale "Doctor Who") e Santiago Cabrera ("Heroes") sono tra i volti noti della sontuosa e fascinosa ricostruzione gia' confermata per la seconda stagione.



Le riprese sono avvenute a Praga. Sceneggiata da Adrian Hodges (già autore delle serie sci-fi Primeval e Survivors), vede Athos, Porthos e Aramis e il giovane D'Artagnan, apprendista moschettiere, muoversi nella Francia di Re Luigi XIII e del Cardinale Richelieu, manovratore occulto e acerrimo nemico dei moschettieri, unico corpo dell'esercito che non riesce a controllare. Da questo quadro iniziale si muove una serie di intrecci in cui parte sentimentale e parte avventurosa sono sempre legate.



Le caratteristiche per convincere il pubblico, soprattutto femminile, ma anche i giovanissimi, non mancano: sono un po' dannati, ribelli, anche loro giovani, senza regole, abili spadaccini, amanti eccezionali, simpatici. Hanno la battuta sempre pronta, non hanno paura di dire quello che pensano. Ma soprattutto non tradiscono i valori.