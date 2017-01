Hemlock Grove, benvenuti all'inferno Orrori e licantropi in onda su La5

A firmare la nuova saga è il mago del genere horror Eli Roth, che già abbiamo conosciuto per il terrificante "Hostel" prodotto da Quentin Tarantino. Subito scattano le indagini dello sceriffo locale per l'orrenda morte e il sospetto è che la ragazza possa essere stata uccisa da un animale. Tra gli imputati finiscono presto Roman (Bill Skarsgard), rampollo equivoco della famiglia Godfrey che organizza proprie indagini sull'omicidio, e Peter Rumancek (Landon Liboiron), giovane zingaro arrivato da poco nella cittadina e accusato, guarda caso, da una ragazzina di essere un licantropo. Accanto a loro Famke Janssen (già vista in "Nip/Tuck" e in "X-Men"), che interpreta la matriarca di casa Godfrey.



Roth firma come produttore esecutivo una serie tratta dall'omonimo romanzo di Brian McGreevy, primo titolo originale della storia di Netflix candidato agli Emmy Awards. Le musiche sono firmate da Nathan Barr, compositore di "True Blood", e le riprese sono state girate nell'Ontario canadese, con Hemlock Grove ambientata a Port Perry. Efficace il claim con cui è stato lanciato il telefilm, "Even demons have demons". Interessanti le parole con cui Variety ha commentato l'arrivo del serial: "Helmock Grove è una soap gotica dove la domanda 'What are you?' sostituisce il classico 'Who are you?'".