Guendalina Tavassi, dolce attesa in bikini

Estate in dolce attesa per Guendalina Tavassi, che sfoggia curve invidiabili in bikini. Il décolleté è già esploso, mentre il pancino ancora quasi non si nota. "Voglio andare al mareeeee!!!!" commenta l'ex gieffina a margine dello scatto, mentre i follower si complimentano per il fisico tonico e asciutto. La terza gravidanza sembra non pesarle affatto e dopo due bimbe (Gaia e Chloe) ora Guendalina si prepara ad accogliere Salvatore.