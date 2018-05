Grande Fratello 15, Favoloso ammette: "Amo Nina più della mia stessa vita"

Dopo aver flirtato per giorni con Patrizia Bonetti, tanto da essere lasciato da Nina Moric, Luigi Favoloso è tornato sui suoi passi dichiarando di amare ancora l’ex fidanzata. "C'è un'unica e sacrosanta verità, da lì non si scappa ed è questo il motivo per cui non mi sono lasciato andare fino in fondo", ha ammesso il napoletano durante un confessionale mandato in onda a Pomeriggio Cinque. "Io la amo più della mia vita, voglio stare con lei, senza di lei non vado avanti e se lei mi guarda negli occhi lo capisce che è così", ha aggiunto commosso il concorrente del reality di Canale Cinque che sembra deciso a riconquistare la bella modella croata.