Grande Fratello 15, Luigi Favoloso: “Voglio vedere Nina”

“Voglio vedere Nina”: tra il pentito, l’affranto e l’innamorato, Luigi Favoloso confida questo desiderio al confessionale del Grande Fratello, dopo aver scampato per un pelo l’eliminazione martedì 8 maggio. “Io dovrei parlare con Nina, non ce la faccio più”, dice in un video inedito mandato in onda a Pomeriggio Cinque. "L'ultima cosa che so - aggiunge - è che lei mi ha scritto un messaggio romantico". Tutto nonostante la modella croata l'abbia lasciato con un post su Instagram, che gli era stato letto nella puntata precedente.



Insomma i bei ricordi e la dolcezza con cui Nina Moric lo ha lasciato andare, dopo il feeling notato tra Favoloso e Patrizia Bonetti, sembrano far ben sperare il concorrente di Torre del Greco, che rivela: "Vorrei uscire e trovare la donna che pensavo della mia vita, se la trovassi sofferente non me lo perdonerei. Se la riuscissi a vedere anche solo per due minuti so che non sarebbe un incontro freddo". Il Grande Fratello deciderà di esaudire il suo desiderio?